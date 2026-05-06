CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçen, Bağcıoğlu ve Tamaylıgil, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Yankı Bağcıoğlu ve Bihlun Tamaylıgil Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi.





Partilerinin il başkanlığını ziyaret eden CHP'li heyet, daha sonra basın toplantısı düzenledi.



Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı üzerine saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Trakya'da yürütülen çalışmalar kapsamında parti teşkilatları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktaran Gökçen, "Türkiye'de yaşanan birçok krizle hep beraber mücadele ederken, diğer yandan sahada doğrudan sorunun muhataplarıyla bir araya geliyoruz." dedi.



Gökçen, Türkiye'nin geleceğine dair çözüm önerilerini vatandaşlara anlattıklarını belirtti.



Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu ise hükümet ve parti politikaları kapsamında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de Trakya'da CHP'li belediyelerin çalışmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu, bir sonraki seçimde CHP'nin iktidar olacağına inandıklarını savundu.



Toplantıda, CHP İl Başkanı Cenk Boduç da konuşma yaptı.



Basına kapalı devam eden toplantının ardından heyet, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Barosu ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

