Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Geçen yıl kritik seviyeye düşen Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 22'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşen Naip Barajı'nın, son dönemde etkili olan yağışlarla doluluk oranı yüzde 22'ye ulaştı.


        Kuraklık nedeniyle geçen yıl Naip Barajı'nda su seviyesi kritik düzeye gerilemişti.

        Bu yıl etkili olan yağışların ardından geçen aynı dönemde yüzde 12 olan Naip Barajı'nın su seviyesi yüzde 22'ye yükseldi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Naip Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın su tüketimi fazla olan bir il olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın ağır sanayi, ağır tarım ve göç stresi altında olan bir şehir olduğunu belirten Yüceer, "Bu kadar stresin altında maalesef yüzey kaynakları yeterli olmayan da bir il. Maalesef şu an içme ve kullanma suyumuzun yaklaşık yüzde 90'ına yakını biz yer altı sularından temin etmekteyiz. Her yıl da daha derine inmek zorunda kalan bir mücadelemiz var. Bununla beraber hem artan göç hem sanayi tüketimi hem tarımın tüketimi, vahşi sulama ama bir yandan da özellikle yaz aylarında daha da fazla katlanan sahil şeridimiz var." diye konuştu.

        Yüceer, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Naip Barajı'nın su seviyesinin geçen yıl yüzde 1'in altına düştüğünü vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

        "Gerçekten toprak çatlamıştı, kurumuştu, evler ortaya çıkmıştı. Yani ölü hacimden su alamadık biz. O noktadaydı. Bugün ne mutlu ki ölü hacmiyle beraber yüzde 22 seviyelerinde. Bu sadece yağışlarla değil denize akan sulardan, var olan göletlerden, baraja yeni hatlar çektik. Bugün de ne mutlu ki Kocadere'den yaklaşık 10 kilometreye yakın bir hat döşeyerek Yazır Göleti'ni besliyoruz. Orada da çok ciddi anlamda su birikti.

        Bulduğumuz her yeri, denize akan nerede bir su kaynağı varsa biriktirmeye çalışıyoruz. Çünkü sudan daha kıymetli bir şeyimiz yok. Tekirdağ gerçekten hem sanayisi hem tarımı güçlü olan nadir illerden biri ama bu alanlar da çok ciddi bir su tüketimi yapıyor. Barajların yapılması noktasında da çaba gösteriyoruz. Yeni su kuyuları açıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

