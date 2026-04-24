Geçen yıl kritik seviyeye düşen Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 22'ye ulaştı

Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşen Naip Barajı'nın, son dönemde etkili olan yağışlarla doluluk oranı yüzde 22'ye ulaştı.





Bu yıl etkili olan yağışların ardından geçen aynı dönemde yüzde 12 olan Naip Barajı'nın su seviyesi yüzde 22'ye yükseldi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Naip Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın su tüketimi fazla olan bir il olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın ağır sanayi, ağır tarım ve göç stresi altında olan bir şehir olduğunu belirten Yüceer, "Bu kadar stresin altında maalesef yüzey kaynakları yeterli olmayan da bir il. Maalesef şu an içme ve kullanma suyumuzun yaklaşık yüzde 90'ına yakını biz yer altı sularından temin etmekteyiz. Her yıl da daha derine inmek zorunda kalan bir mücadelemiz var. Bununla beraber hem artan göç hem sanayi tüketimi hem tarımın tüketimi, vahşi sulama ama bir yandan da özellikle yaz aylarında daha da fazla katlanan sahil şeridimiz var." diye konuştu.



Yüceer, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



Naip Barajı'nın su seviyesinin geçen yıl yüzde 1'in altına düştüğünü vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:



"Gerçekten toprak çatlamıştı, kurumuştu, evler ortaya çıkmıştı. Yani ölü hacimden su alamadık biz. O noktadaydı. Bugün ne mutlu ki ölü hacmiyle beraber yüzde 22 seviyelerinde. Bu sadece yağışlarla değil denize akan sulardan, var olan göletlerden, baraja yeni hatlar çektik. Bugün de ne mutlu ki Kocadere'den yaklaşık 10 kilometreye yakın bir hat döşeyerek Yazır Göleti'ni besliyoruz. Orada da çok ciddi anlamda su birikti.



Bulduğumuz her yeri, denize akan nerede bir su kaynağı varsa biriktirmeye çalışıyoruz. Çünkü sudan daha kıymetli bir şeyimiz yok. Tekirdağ gerçekten hem sanayisi hem tarımı güçlü olan nadir illerden biri ama bu alanlar da çok ciddi bir su tüketimi yapıyor. Barajların yapılması noktasında da çaba gösteriyoruz. Yeni su kuyuları açıyoruz."



