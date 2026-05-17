Gökçe hemşirenin yoğun bakım temposundan sualtı şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesi

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde görev yapan 33 yaşındaki hemşire Gökçe Can, yoğun çalışma temposunun ardından sualtı sporlarıyla uğraşıyor.



Uzun yıllardır sporla ilgilenen Gökçe Can, son dönemde sualtı sporlarına yönelerek çeşitli organizasyonlarda dereceler elde etmeye başladı.



Geçen ay düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na Okyanus Sporları Kulübü adına katılan Can, kadınlar kategorisinde takım arkadaşlarıyla şampiyonluğa ulaştı.



İlk kez katıldığı havuz şampiyonasında önemli bir başarı elde eden Gökçe Can, ağustos ayında Antalya'da düzenlenecek Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.



Gökçe Can, AA muhabirine, sağlık çalışanı olmanın fedakarlık gerektirdiğini söyledi.



Mesleğini severek yaptığını belirten Can, "Hemşirelik kutsal bir görev. İnsanlara yardımcı olabilmek, ufak bir katkı bile sağlayabilmek günün sonunda insanı çok tatmin ediyor ancak yoğun tempo nedeniyle hem fiziksel hem zihinsel olarak yorulduğumuz zamanlar oluyor. Günün sonunda yorgun şekilde eve gidiyoruz." dedi.



Yoğun mesaisinin ardından sporla ilgilenerek hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini yenilediğini anlatan Can, "Geçen ay katıldığım Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda Okyanus Sporları Kulübü adına mücadele ettim. İlk kez havuz yarışmalarına katıldım. Benim için çok heyecanlı bir deneyimdi. Açıkçası bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. İlk yarışma için kendi kapasitemde iyi bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Kadın sporcular olarak takım halinde Türkiye şampiyonu olduk." diye konuştu.









- "Serbest dalış iş hayatıma da olumlu yansıyor"



Gökçe Can, geçen hafta Gökçeada'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda da kadınlar takımında yer aldığını ve organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladıklarını ifade etti.



Yeni bir organizasyona hazırlanacağını belirten Can, şunları kaydetti:



"Ağustos ayında Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. Denizde yapılan serbest dalış, havuz yarışmalarına göre daha farklı dinamikler taşıyor. Tek nefeste ulaşabileceğiniz maksimum derinliğe inmeye çalışıyorsunuz. Havuzdan ziyade deniz beni biraz korkutuyor çünkü basınç faktörü daha komplike. İlk kez katılacağım için çok heyecanlıyım. Çalışmalarımı sürdürüyorum."



Sporun yaşamının önemli bir parçası olduğunu dile getiren Can, "Hayatımın yarısından fazlası sporla geçti diyebilirim. Spor yapmadığım bir dönem olmadı. Son yıllarda sualtı sporları ve yüzmeyi hayatıma ekledim. Sanırım hayatım boyunca en çok keyif aldığım spor branşı bu oldu. Katıldığım yarışmaların ardından zihinsel olarak rahatlıyorum. Serbest dalış iş hayatıma da olumlu yansıyor." şeklinde görüş belirtti.









