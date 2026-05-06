Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri GÜNCELLEME - Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 19:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan ve 4 Mayıs'ta meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlıların, B.S'yi telefonla arayarak evde bulunan altınlara sertifika verileceği vaadiyle yaklaşık 550 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi.

        Şüpheliler E.Ç. ve Ö.F.A, korsan takside, içinde 1 milyon 25 bin 800 lira bulunan çantayla yakalandı.

        Zanlıların aynı gün Bağlık Mahallesi'nde yaşayan H.K'den de aynı yöntemle 1 milyon 50 bin lira aldığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında zanlılarla bağlantılı olduğu belirlenen O.A. da Çorlu ilçesinde yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Coşkun Sabah'tan Kadir İnanır'a ziyaret
        Coşkun Sabah'tan Kadir İnanır'a ziyaret
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'da tır devrildi: 1 yaralı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Çorlu'da Kakava ve Hıdrellez renkli görüntülerle kutlandı
        Çorlu'da Kakava ve Hıdrellez renkli görüntülerle kutlandı
        Hayrabolu'da "Bir Kural, Bir Ömür" etkinliği
        Hayrabolu'da "Bir Kural, Bir Ömür" etkinliği
        Tekirdağ'da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı
        Tekirdağ'da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı
        İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gazioğlu ve yönetimi görevlerinden isti...
        İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gazioğlu ve yönetimi görevlerinden isti...