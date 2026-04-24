        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Soytürk, Başkonsolos Ryoji ile bir süre sohbet etti, kent hakkında bilgi verdi.

        İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette, Vali Soytürk, Başkonsolosa coğrafi işaretli Karacakılavuz Dimi Dokuması kilim hediye etti.

        Başkonsolos Ryoji'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Soytürk, ziyaretleri için başkonsolosa teşekkür etti.

        Daha sonra Başkonsolos Ryoji, Osmanlı Devleti zamanında gittikleri Japonya'da görev dönüşü gemilerinin batması sonucu şehit olan Ertuğrul Fırkateyni asker ve mürettebatını anmak üzere inşa edilen Yarbay Ali Bey Anıtı'nı ziyaret etti.

        Anıta çiçek takdim eden Başkonsolos Ryoji, saygı duruşunda bulunarak Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı.

        Yarbay Ali Bey Anıtı ziyareti sırasında Başkonsolos Ryoji'ye, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük eşlik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

