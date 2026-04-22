        Macar turist kafilesi Tekirdağ'da müzeleri ziyaret etti

        –Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar turist kafilesi, kentteki müzeleri ziyaret ederek turizm hareketliliğine katkı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Kente gelen yaklaşık 500 Macar turist, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenen, tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan eserleri inceledi.

        Turistler daha sonra Rakoczi Müzesi'ni gezerek, II. Ferenc Rakoczi'ye ait eşyalar ile döneme ilişkin belgeler hakkında bilgi aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, AA muhabirine, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistler için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti.

        Turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Örnek, "Turizm Haftası kapsamında kafilelerle temas kurarak Tekirdağ'ın simge noktalarının tanıtımını sağlıyoruz. Bu ziyaretler kent turizmine önemli katkı sunuyor." dedi.

        Örnek, Osmanlı döneminde Ferenc Rakoczi'nin sürgün yıllarını geçirdiği konut olarak bilinen müzenin, iki ülke arasındaki tarihi bağları yansıtan önemli bir turizm değeri olduğunu ifade etti.

        Turist rehberi Oktay Anıl da Macar turistlerin ortak tarih mirasına ilgi gösterdiğini aktararak, bu ziyaretlerin kültür turizmini güçlendirdiğini dile getirdi.

        Turist rehberi Cihan Taş ise Macar turistlerin Tekirdağ’ı ilgiyle gezdiğini ve II. Ferenc Rakoczi'nin kent turizmi açısından önemli bir değer olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

