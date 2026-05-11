        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Sandıklardan çıkan eski eşyalar öğrencilerin elinde sanat eserine dönüştü

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da bir lisede "Aile Yılı" ve sıfır atık temasıyla hazırlanan proje kapsamında eski eşyaları dekoratif ürünlere dönüştüren öğrenciler, hem kültürel mirasla buluştu hem de geri dönüşüm bilinci kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Marmaraereğlisi OPET Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Çakır’ın yönlendirmesiyle öğrenciler, ailelerine ait sandıklarda bulunan eski eşyaları okula getirerek "geri dönüşüm ve kültürel miras" temalı çalışma başlattı.

        Proje kapsamında eski halı, dantel, etamin ve işlemeli kumaşlar temizlenip boyanarak çerçeve, tablo ve çeşitli dekoratif ürünlere dönüştürüldü.

        Hazırlanan çalışmalar okul koridorlarında sergilenmeye başlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem, değer, eylem" çerçevesi doğrultusunda, öğrencilerin çevreye duyarlı ve kültürel değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini söyledi.

        Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini belirten Yeniyol, öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm bilinci ile değerlerin yaşatılması açısından örnek bir projeye imza attığını ifade etti.

        Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Çakır, "Aile Yılı" kapsamında öğrencileriyle geçmişten izler taşıyan eşyaları yeniden değerlendirerek sıfır atık bilincine dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

        Projeye eski bir halının boyanmasıyla başladıklarını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

        "Önce halıları dönüştürdük, üzerlerine resimler çizdik. Daha sonra öğrencilerimizin evlerindeki sandıklardan danteller ve etaminler çıktı. Onları tamir ederek dekoratif ürünlerde kullandık. Etaminlerin üzerine yeni resimler çizip günümüze uyarladık. Kırık kapıları boyadık. Sonuçta onların da birer anısı var."

        Çakır, modernleşmeyle birlikte birçok eşyanın kullanılmadan kaldırıldığını ifade ederek, "Aslında birazcık babaanne ve anneannelerin yüzü güldü. Sandıklar açılınca 'bunların kıymeti varmış' diyerek mutlu oldular." dedi.

        Çakır, projede kullanılan bazı ürünlerin özellikle yıkanmadan bırakıldığını aktardı.

        - "Yaklaşık 150 yıllık tel kırma kumaşla bir kıyafet tasarladım"

        12. sınıf öğrencisi Rojda Bilmez, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Babaanne ve anneannelerimizden kalan motifli kumaşlarla çalışmalar yaptık. Yaklaşık 150 yıllık tel kırma kumaşla bir kıyafet tasarladım. İleride moda tasarımı okumak istediğim için bu çalışma benim için çok değerli oldu." ifadelerini kullandı.

        9. sınıf öğrencisi Beren Avcı da ailesinin projeyi duyunca mutlu olduğunu söyledi.

        Okul Müdürü Özlem Demircan ise çalışmalar sayesinde öğrencilerin kendilerini keşfedebileceği bir ortam oluştuğunu, okulun daha canlı bir atmosfere kavuştuğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

