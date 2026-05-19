TCG Gurbet hücumbotu, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu ziyarete açıldı.





Kutlamalar kapsamında Ceyport Limanı'na demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.



Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin Rüzgar sınıfı hücumbotunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.



Görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.



Ziyaretçilerden İsmail Can Akan, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi oğluyla gezdiklerini söyledi.



Güzel bir gün geçirdiklerini aktaran Akan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuğumu getirdim. Gemimiz çok güzel. Böyle şeyler görmek gerçekten çok gurur verici. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ederiz." dedi.



Gemiyi gezen çocuklardan Çınar Yalçın da hücumbotu çok beğendiğini belirtti.

