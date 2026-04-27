        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer basın toplantısı düzenledi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, görevdeki iki yıllık süreçte hayata geçirilen, devam eden ve planlanan proje ve yatırımları basın toplantısıyla değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Yüceer, Tekirdağ'ın mali disiplini güçlü büyükşehirlerden biri olduğunu belirterek, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi.


        Belediyenin bütçe yönetiminde güven veren bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Yüceer, geçen yıl gelir bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 94, gider bütçesinin ise yüzde 84'ün üzerinde olduğunu kaydetti.


        Yüceer, doğrudan temin oranını düşürdüklerini, öz gelirleri ise artırdıklarını dile getirdi.


        - Kuraklığa karşı önlemler


        Yüceer, kuraklıkla mücadele kapsamında yatırımların sürdüğünü belirterek, Tekirdağ’ın bu yıl çevre illere göre daha az yağış aldığını söyledi.


        İçme suyu sorununa karşı çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yüceer, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile yapılan protokol kapsamında özellikle yaz aylarında nüfusu artan Marmaraereğlisi'nde su temininin güçlendirileceğini ifade etti.


        Toplantının ardından belediye bünyesindeki dijital baskı merkezi tanıtıldı, Tek Çocuk Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

