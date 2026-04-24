Tekirdağ Valisi Soytürk Kosovalı öğrencilerle bir araya geldi
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kosava'dan gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Süleymanpaşa Kaymakamlığında program düzenlendi.
Vali Soytürk, kentte misafir edilen öğrencilerle bir süre sohbet ederek, bayramlarını kutladı.
Öğrencilere eşlik eden öğretmenlere Karacakılavuz dokuması kilim hediye eden Vali Soytürk, ardından günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.