Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Soytürk mesajında, annelerin, hoşgörünün, karşılıksız özveri, sevgi ve şefkat duygularının tükenmez kaynağı, yaşamın en önemli varlığı olduğunu belirtti.



Toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerin temelini annelerin oluşturduğunu aktaran Soytürk, "Çocukların hayatla aralarında en güçlü bağ anneleridir. Anne sevgisi ve şefkati alan bir çocuk kendisi, ailesi ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirir, annesiyle olan sağlıklı ilişkisi yaşantısını, karakterini, ruhsal durumunu olumlu yönde etkiler. Yetiştirdiği erdemli, doğru, dürüst ve ahlaklı bireylerle annelerimiz toplumun mimarı, mukaddes varlıklardır. Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir. İlk öğretmenimiz annelerimizdir." ifadelerin kullandı.



Anneliğin mukaddes ve hürmete layık bir değer olduğunu ifade eden Soytürk, şöyle devam etti:





"Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, gönüllerini hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."







