        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü "yol kapatma" davasında yargılanan 7 sanıktan 1'ine müebbet hapis cezası

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün sonrası sokakta bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan kavgada taksici Özcan Özkan'ın ölümüne, oğlu Ada Özkan'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 1'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:06
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün sonrası sokakta bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan kavgada taksici Özcan Özkan'ın ölümüne, oğlu Ada Özkan'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 1'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, maktulün eşi Nazan Özkan, oğlu Ada Özkan, taraf avukatları ile tutuklu sanık Can Erdoğan katıldı.

        Duruşmada söz alan Ada Özkan ve Nazan Özkan, sanıklara en ağır cezanın verilmesini talep etti.

        Ailenin avukatı Barış İzzet Yüksel, olayın basit bir kavga olmadığını belirterek, kamuya açık caddeyi kapatan ve itiraz edenlere saldıran kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

        Bıçağı saplayan kadar yanında bulunanların da fail kadar suçlu olduklarını belirten Yüksel, diğer sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılmalarının gerektiğini söyledi.

        Pişman olduğunu belirten sanıklardan Erdoğan, beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Can Erdoğan'a Özcan Özkan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ada Özkan'ı yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

        Diğer sanıklardan Mustafa T. "suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçundan 2 yıl 6 ay, Sedat A. ve Burak Ö. ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Sanıklardan E.E'ye 36 bin lira para cezası verilirken, Mert B. ile Canpolat Ö'ye 30 bin lira para cezası ve 5'er yıl denetimli serbestlik cezası uygulandı.

        - Olay

        Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde 8 Ağustos 2024'te Özcan Özkan, oğlu Ada Özkan ile kullandığı taksiyle evine giderken, düğün sonrası bırakılan sandalyeler nedeniyle yolu kullanamayınca düğün sahipleriyle tartışmıştı. Çıkan kavgada Özcan Özkan ile oğlu Ada Özkan bıçakla yaralanmıştı.

        Ağır yaralanan Özcan Özkan kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, oğlu tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Can Erdoğan tutuklanmış, diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

