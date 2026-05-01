Tekirdağ'da 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, belediye kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın temizlik işçisini yaraladığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Muradiye Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araç, çöp toplama çalışması yapan belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisinin ayağı sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

