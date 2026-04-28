        Tekirdağ'da 21 yıllık çalışmayla geliştirilen çemen otu çeşidi "Ateş Mavisi" tescillendi

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenlerince 21 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen mavi çemen otu çeşidi "Ateş Mavisi", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Yüksek verim potansiyeli ve geniş kullanım alanıyla dikkati çeken "Ateş Mavisi"nin, tıbbi ürünlerden gıda sanayisine, hayvancılıktan arıcılığa kadar birçok alanda değerlendirilmesi hedefleniyor.

        NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Ateş, AA muhabirine, çeşidin geliştirilme sürecinin 2005 yılında başladığını söyledi.

        Ateş, Trakya başta olmak üzere Balkan ülkelerindeki doğal bitki popülasyonlarından toplanan örneklerin uzun yıllar boyunca incelendiğini belirtti. Doç. Dr. Hazım Serkan Tenekecier ile birlikte yürüttükleri çalışmalarla verim ve adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşit geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Ateş, "Farklı bölgelerden topladığımız materyalleri uzun yıllar boyunca seleksiyon ve verim denemelerine tabi tuttuk. Türkiye’nin farklı iklim koşullarında yaptığımız denemeler sonucunda tescile uygun bir çeşit ortaya çıkardık." dedi.

        "Ateş Mavisi"nin halk arasında bilinen çemen otundan farklı bir tür olduğuna dikkati çeken Ateş, bitkinin yetiştiricilik açısından da önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

        Ateş, "Bitki yazlık ve kışlık olarak ekilebiliyor. Yetiştirme sürecinde yoğun gübre kullanımına ihtiyaç duyulmuyor. Çiçeklenme sonrası biçilerek gölgede kurutuluyor ve tamamı öğütülerek kullanılabiliyor." diye konuştu.

        Bitkinin morfolojik özelliklerine ilişkin bilgi veren Ateş, 125 santimetreye kadar boylanabilen bitkinin köklerinin 1 metre derinliğe ulaşabildiğini, mavi renkli çiçeklerinin kömeç formunda olduğunu ve meyvelerinde tohum bulunduğunu kaydetti.

        "Ateş Mavisi"nin uluslararası pazarda da yer bulmasının beklendiğini belirten Ateş, "İsviçre'de yeşil peynir üretiminde, İtalya'da et endüstrisinde benzer türlerin kullanımı oldukça yaygın. Balkan ülkelerinde de baharat olarak tüketiliyor. Bu doğrultuda firmalarla temas kurarak ürünün uluslararası pazarda değerlendirilmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bitkiden dekara yaklaşık 400 kilogram verim alınabildiğini aktaran Ateş, ürünün hayvancılıkta silaj olarak da kullanılabildiğini dile getirdi.

        Çeşidin isimlendirilmesine de değinen Ateş, "Bitkinin çiçek rengi gaz alevindeki mavi tonu andırdığı için 'Ateş Mavisi' adını verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

