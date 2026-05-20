Tekirdağ'da Açık Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.





Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen yarışlara 39 sporcu katıldı.



Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA ve 420 kategorilerinde yapıldı.



Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.



Açık Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:



Optimist genel kategorisi: Ahmet Arel Barut



Optimist junior kategorisi: Mert Çelik





Optimist kızlar kategorisi: Janset Tuğan



Optimist junior kızlar kategorisi: Duru Ateş



ILCA kategorisi: Hayrettin Çakır



420 kategorisi:Sabri Poyraz Macin





















