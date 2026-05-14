        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da atıl köy okulu eğitim merkezi ve şiir evine dönüştürüldü

        Tekirdağ'da atıl durumdaki köy okulu restore edilerek "Kepenekli Köyü Eğitim Merkezi ve Adnan Özer Şiir Evi" adıyla hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Bir tohum firmasının desteği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kepenekli Mahallesi'nde kullanılmayan okul yeniden düzenlenerek eğitim ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği merkeze dönüştürüldü.

        Mahallede düzenlenen programla merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, açılışta yaptığı konuşmada, mahalleye çok anlamlı bir merkez kazandırıldığını söyledi.

        Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler, şiir dinletileri yapılacağını aktaran Yontar, merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de merkezin bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

        Tohum firmasının Genel Müdürü Emre Sarı ise bölgede tarımın desteklenmesinin yanı sıra kültürel faaliyetlerinde artırılması için eğitim merkezinin açılışına katkı sağlamaktan memnun olduklarını aktardı.

        Şair Adnan Özer de adına bir şiir evinin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Programa, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Muratlı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Elifnur Dağdeviren, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar merkezi gezdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

