        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

        Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

        Tekirdağ'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

        Tekirdağ'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

        Tekirdağ Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar, "Artık yeter daha ne kadar öleceğiz" yazılı pankart açtı.

        Burada açıklama yapan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, "Genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşımızın yasını tutuyoruz." dedi.

        Türkiye genelinde adliyelerde avukatların bir araya geldiğini belirten Gürcün, saldırının savunma hakkına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

        Daha önce de benzer saldırıların yaşandığını hatırlatan Gürcün, avukatların hiçbir zaman susmayacağını belirtti.

        Basın açıklamasına Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile çok sayıda avukat katıldı.

        Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde dün, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise ablası Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiği öğrenilmişti.

        İstanbul Barosuna kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi, dün ikindi vakti Odunluk Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışm...
        Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışm...
        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor
        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da "Güvenilir Gıda" uygulaması devrede
        Tekirdağ'da "Güvenilir Gıda" uygulaması devrede
        Ganos Dağları'nda fotokapana sansar takıldı
        Ganos Dağları'nda fotokapana sansar takıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa