Tekirdağ'da baba oğul 147 yıllık bıçakçılık geleneğini aynı tezgahta yaşatıyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaklaşık 1,5 asırdır bıçakçılık yapan Bıçakçı ailesinin temsilcileri baba oğul, büyüklerinden miras kalan mesleği aynı tezgahta sürdürüyor.



Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan 25 metrekarelik dükkanda çalışan Murat Bıçakçı ile oğlu Alaattin Bıçakçı (24), yıllardır vatandaşların bıçak bileme ve tamir ihtiyaçlarını karşılıyor.



Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşayan baba oğul, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışıyor.



Çarşının en eski esnafları arasında yer alan aile, 147 yıldır aynı mesleği icra ediyor.



Büyük dedelerinden kalan mesleği yaşatmaya çalışan Bıçakçı ailesi, hem geçimlerini sağlıyor hem de geleneksel el sanatlarından biri olan bıçakçılığı yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.



Müşterilerin getirdiği satır, bıçak ve çeşitli kesici aletleri özenle bileyen baba oğul, yoğun dönemde günde yüzlerce bıçağı kullanıma hazır hale getiriyor.



- "Yıllardır aynı tezgahı paylaşıyoruz"



Murat Bıçakçı, AA muhabirine, mesleğin dikkat ve ustalık gerektirdiğini söyledi.



Yılların verdiği tecrübeyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bıçakçı, mesleğin aile büyüklerinden kendilerine miras kaldığını ifade etti.



Bedesten Çarşısı'ndaki küçük dükkanda kuşaklardır aynı işi yaptıklarını anlatan Bıçakçı, "Ben dördüncü kuşak olarak, oğlum da beşinci kuşak olarak mesleği sürdürüyor." dedi.



Oğlunun küçük yaşlardan itibaren dükkanda kendisiyle çalışmaya başladığını dile getiren Bıçakçı, şunları kaydetti:



"Yıllardır aynı tezgahı paylaşıyoruz. Yükü omuzlarımızdan almaya başladı. Her şeyi öğretmeye çalışıyorum. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla işlerimiz daha yoğunlaşıyor. Oğlumla bu işi sağlığım el verdiği sürece yapmaya devam edeceğim."



Alaattin Bıçakçı da çocukluğundan beri dükkanda büyüdüğünü belirtti.



Babasıyla çalışmanın kendisi için ayrı anlam taşıdığını ifade eden Bıçakçı, "Dedem de bana hep öğretmeye çalıştı. Ben de onlardan, babamdan öğrenerek başladım bu işi yapmaya. Babamın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Dedelerimiz de bu işin içinde olduğu için mesleği severek büyüdük." diye konuştu.



İşin zorluklarına rağmen mesleğini sevdiğini belirten Bıçakçı, çocuklarının da bu mesleği devam ettirmesini istediğini söyledi.

