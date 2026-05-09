Tekirdağ'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Mahallesi'nde 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk darbeleriyle hafif yaralanan E.O, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

