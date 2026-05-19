Tekirdağ'da çimento yüklü kamyon itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Tekirdağ'da bir çimento kamyonunda seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Şahin Ceylan idaresindeki 17 SH 444 plakalı çimento yüklü kamyon, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın sonucu kamyonda hasar oluştu.







