        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da çocuk doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da çocuk doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da görevi başında doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çocuk doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da görevi başında doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, Ç.K. hastasıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine geldi.

        Randevusuz muayene için ısrar ettiği ileri sürülen Ç.K. ile Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş tartıştı.

        İkili arasındaki sözlü tartışma sırasında Ç.K, Ulaş'ı darbetti.

        Diğer sağlık çalışanları, olaya müdahale edip durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ç.K. olay yerinden ayrıldı.

        Darp raporu alan doktor tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Şüpheli Ç.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesince yapılan açıklamada, görev yapan doktorun hasta yakını tarafından darbedilerek, hakaret ve şiddete maruz kalması kınandı.

        Saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastaların hayatını kurtarmak için canını dişine takan, adeta zamanla yarışan, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ve tüm yetkililerden şiddetin son bulması için gerekli ve caydırıcı tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Başkan Yüceer basınla bir araya geldi
        Başkan Yüceer basınla bir araya geldi
        Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümlerine inceleme
        Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümlerine inceleme
        Tekirdağ'da "Trakya İhracatında Genç Stratejiler" yarışmasının finali yapıl...
        Tekirdağ'da "Trakya İhracatında Genç Stratejiler" yarışmasının finali yapıl...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da 7 kişi uyuşturucudan yakalandı
        Tekirdağ'da 7 kişi uyuşturucudan yakalandı
        Milli muay thai sporcusu liseli Beyza'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonlu...
        Milli muay thai sporcusu liseli Beyza'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonlu...