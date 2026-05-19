        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da ele geçirilen 1200 kilogram sağlıksız sakatat imha edildi

        Tekirdağ'da ele geçirilen 1200 kilogram sağlıksız sakatat imha edildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlık koşullarına uygun olmayan 1200 kilogram sakatat imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine durdurduğu 34 DT 7566 plakalı araçta ambalajı yırtık, bozulmuş ve aşırı derecede koku yayan sakatat tespit etti.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, menşesi belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1200 kilogram sakatat katı atık tesisinde imha edildi. Olayla bağlantılı kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, söz konusu ürünlerin satışa ve tüketime sunulmadan yakalandığını açıkladı.

        Aksoy, etiket bilgisi ve izlenebilirliği olmayan gıdaların satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları şüpheli durumlara karşı uyardı.

        İl Müdürü Aksoy, gıda güvenliğine ilişkin ihbar, şikayet ve sorular için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nın kullanılabileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

