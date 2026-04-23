Tekirdağ'da fenalaşan yaşlı kadına polis yardım etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaymakamlığın önünde rahatsızlanan yaşlı kadına polis müdahale etti.



Ali Paşa Mahallesi Taşkent Caddesi’nde bulunan Çorlu Kaymakamlığının önünde yaşlı kadın fenalaşarak yere yığıldı.



Durumu fark eden kaymakamlıkta görevli koruma polisi, kadının yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.



Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

