Tekirdağ'da gaziler, şehit aileleri ve yaşlılar için tekne turu düzenlendi.





İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Ceyport Limanı'nda bir araya gelen katılımcılar, tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı.



Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte gaziler, şehit aileleri ve yaşlıların şehrin güzelliklerini denizden izleme imkanı bulduğunu söyledi.





Karaküçük, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Tekne turu düzenledik. Etkinliğe katılan herkesin mutluluğunu görmek bizleri çok sevindiriyor. Kentimizin güzelliklerini denizden izleyerek keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de kurum olarak her zaman gaziler, yaşlılar ve şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.



Katılımcıların tekne turuyla keyifli zaman geçirdiğini belirten Özdemir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



