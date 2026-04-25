        Tekirdağ'da geliştirilen yerli korunga "NKÜ Efsane" adıyla tescillendi

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyeni tarafından 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni korunga çeşidi "NKÜ Efsane", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyeni tarafından 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni korunga çeşidi "NKÜ Efsane", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi.

        Islah edilen korunga, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı yapısı ile yüksek verimiyle dikkati çekiyor.

        NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine uyumlu yeni bir korunga çeşidi geliştirdiklerini söyledi.

        Çeşidin ıslah sürecinin 2014 yılında başladığını aktaran Tuna, "Projeye 2014 yılında başladık. TÜBİTAK projemizi 3 yıllığına destekledi ve o günden bu zamana kadar çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

        Yeni çeşidi geliştirmek için dünyanın önde gelen gen bankalarından genetik materyaller temin ettiklerini belirten Tuna, korunganın iklim değişikliğiyle birlikte yeniden önem kazandığını ifade etti.

        Korunganın geçmişte Türkiye’de yaygın olarak yetiştirildiğini ancak zamanla ihmal edildiğini dile getiren Tuna, "Artık iklimlerin değişmesiyle birlikte bu tür bitkiler yeniden gündeme gelmeye başladı, tekrar keşfediliyor." diye konuştu.

        Yeni çeşidin üniversitenin deneme alanlarının yanı sıra İstanbul’un Silivri ilçesi ile Edirne ve Kırklareli'nde de test edildiğini aktaran Tuna, bitkinin boy, verim ve hastalıklara dayanım açısından başarılı sonuçlar verdiğine işaret etti.

        Korunganın sağladığı faydalar nedeniyle çeşide "NKÜ Efsane" adının verildiğini vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

        "Bu ismi seçmemizin nedeni bitkinin kendisinin gerçekten efsane bir bitki olması. Bitki bir baklagil olması nedeniyle herhangi bir azotlu gübreye ihtiyaç duymuyor. Tarımında havanın serbest azotundan yararlanabiliyor ve bir kısmını da toprağa depolayabiliyor. Bu sayede kendisinden sonra ekilen ürünlerin azot ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabiliyor."

        - "Çok iyi bir bal bitkisi"

        Korunganın çok yıllık bir bitki olduğunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıktığını anlatan Tuna, bitkinin yüksek protein değerine sahip olduğunu ve Trakya'da sulu tarım yapılmasa dahi yılda iki kez biçilebildiğini ifade etti.

        Korunganın hayvan sağlığı açısından da önemli faydalar sunduğuna dikketi çeken Tuna, "Bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda çok iyi bir bal bitkisi. Polen ve nektar açısından zengin olduğu için arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve kaliteli bal üretimine katkı sağlıyor." bilgilerini verdi.

        Derine inen kök yapısı sayesinde toprağa organik madde kazandırdığını ve toprağı ıslah ettiğini anlatan Tuna, özellikle maden sahalarının rehabilitasyonunda da korunganın önemli rol oynadığını kaydetti.

        Korunga, genellikle kıraç, kireçli ve verimsiz topraklarda yetişebilen, pembe çiçekli, çok yıllık ve besleyici değeri yüksek bir baklagil yem bitkisi olarak biliniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Başkan Yüceer'i ziyaret etti
        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Başkan Yüceer'i ziyaret etti
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da trafik denetimi: 65 araç kontrol edildi
        Tekirdağ'da trafik denetimi: 65 araç kontrol edildi
        İnşaat ve yapı denetim sektörünün sorunları görüşüldü
        İnşaat ve yapı denetim sektörünün sorunları görüşüldü
        Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 2 akademisyen tutuklandı
        Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 2 akademisyen tutuklandı