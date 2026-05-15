Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Tören, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Üzgün, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla, il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.



Hafta boyunca aile, çocuklar ve gençlere yönelik programlar planladıklarını ifade eden Üzgün, akşam sahil dolgu alanda 200 metrelik Türk bayrağıyla yapılacak korteje herkesi davet etti.













