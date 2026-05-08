Tekirdağ'da "Glutensiz ve Hareketli Yaşam" etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da "Glutensiz ve Hareketli Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.





Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Ebru Nayim Fen Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü öğrencileri tarafından Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunda 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü etkinliği düzenlendi.





Program kapsamında öğrencilerde çölyak hastalığı ve glüten konusunda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.



Etkinlik alanında oluşturulan stantlarda öğrenciler, çölyak hastalığı ve glüten hakkında temel bilgiler edinirken, paketli ürünler üzerinden etiket okuma uygulamalarıyla içerik analiz becerilerini geliştirme fırsatı buldu.





Program kapsamında kurulan "Oyun ve Fiziksel Aktivite Alanı"nda öğrenciler eğitsel oyunlar ve çeşitli parkurlarla hareketli yaşam alışkanlıklarını deneyimledi.





"Glütensiz Tadım Standı"nda ise glütensiz ürünlerin tanıtımı ve tadımı gerçekleştirildi.



İl Millî Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.















