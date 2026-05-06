        Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu sahilde kahvaltıyla başladı

        Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da sahilde kahvaltı programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da sahilde kahvaltı programı düzenlendi.


        Tekirdağ Valiliği himayesinde Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen programda binlerce vatandaş sahildeki dolgu alanda bir araya geldi.


        Vatandaşlar, kahvaltının ardından yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını Marmara Denizi’ne bırakarak dua etti.


        Sahilde kuma dileklerini çizen katılımcılar, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi.


        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, programda yaptığı konuşmada güne güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.


        Her geçen yıl katılımın arttığını belirten Nallar, "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 bin kişiyle kahvaltı yaptık. Seneye bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sahilin tamamını kapsayan daha geniş bir organizasyon planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

