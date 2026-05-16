Tekirdağ'da işitme engelli sporcular ile protokol üyeleri maç yaptı

Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli sporcular ile protokol üyeleri futbol maçı yaptı.



Hafta kapsamında işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi'nin katkılarıyla program düzenlendi.



İşitme engelliler ve il protokolü Çorlu Belediye Şehir Stadı'nda farkındalık maçı oynadı.



40 dakika süren maç 4-4 berabere bitti.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Koray Nar, AA muhabirine, sporun birleştirici gücüne dikkat çeken bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Nar, etkinlikte, işitme engelli sporcular ile protokol üyeleri aynı sahada buluşarak toplumsal farkındalık mesajı verdiğini dile getirdi.



Maçta, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçe belediye başkan yardımcıları ile Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü, Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü, Çorlu Gençlerbirliği İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcuları forma giydi.



