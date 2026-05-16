Tekirdağ'da Kilis Polateli Şahinbey OSB yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da, Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.



Vali Recep Soytürk'ün himayelerinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda, Kilis Polateli Şahinbey OSB'nin yatırım potansiyeli, coğrafi konumu, altyapısı ve lojistik imkanları yatırımcılara anlatıldı.



Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, organize sanayi bölgesindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.



Kilis Valisi Ömer Kalaylı da Tekirdağ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan Vali Soytürk'e teşekkür etti.



OSB'nin 1303 hektarlık alan üzerinde 179 sanayi parselinden oluştuğunu aktaran Kalaylı, enerji altyapısı ve ulaşım imkanlarıyla bölgenin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine katkı sunduğunu belirtti.



Tekirdağ'ın sanayi ve üretim alanındaki tecrübesine dikkati çeken Kalaylı, Tekirdağlı yatırımcıları Kilis'te yatırım yapmaya davet etti.



Programa, Vali Recep Soytürk, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, oda başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

