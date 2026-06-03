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        Tekirdağ'da kopan elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı

        ⁠Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 6. katından düşen halının kopardığı elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da kopan elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı

        ⁠Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 6. katından düşen halının kopardığı elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı.


        Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katından düşen halı, yol üzerindeki elektrik direğine bağlı kabloya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan kablo yere düştü.

        Düşen kabloya temas eden A.D. (54) ile E.U. (30) elektrik akımına kapılarak yaralandı.


        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tedbir amaçlı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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