        Tekirdağ'da küçük teknelerle avlanan istavrit tezgahların gözdesi

        Tekirdağ'da küçük teknelerle avlanan istavrit tezgahların gözdesi

        Tekirdağ'da küçük tekneyle denize açılan balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süslüyor.

        Giriş: 20.05.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Marmara Denizi'ne açılan balıkçılarının ağlarına takılan istavrit, sardalya ve barbun kentte satışa sunuluyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

        Balıkçıların denizden daha çok istavritle döndüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Küçük tekneli balıkçıların mesaisi devam ediyor. Bu sıralar ağlara daha çok istavrit, onun yanında sardalya ve barbun takılıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar." dedi.

        Balıkçı Hasan Erol da her gün taze balık satışı yaptıklarını dile getirdi.


        Av yasağının sadece büyük tekneleri kapsadığını, 12 metrenin altındaki teknelerle avcılığın devam ettiğini belirten Erol, "Vatandaşların tercihi daha çok istavrit oluyor. Onun yanında sardalya da güzel ve tercih edilen bir balık." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

