        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "Küresel ekonomi politik ve strateji" konferansı düzenlendi

        İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, Türkiye'de doğum oranının düşük olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Kurtoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel ekonomi politik ve strateji" panelinde yaptığı konuşmada, yapay zekanın hızlı gelişimine dikkati çekti.

        Dünya genelinde nakitsiz bir ekonomik sisteme geçişin hızlandığını dile getiren Kurtoğlu, "Dünyada 16 bin çeşit kripto ve sanal para alt coinleri var. Bir gün elektriği aşağıya indirdiklerinde geri dönülmeyeceğini bilin." dedi.

        Yapay zekanın bazı meslekleri ortadan kaldırabileceğini, bazılarında ise dönüşüme yol açacağını ifade eden Kurtoğlu, gelecekte savaşların yapay zeka destekli yürütülebileceğini vurguladı.

        Kurtoğlu, Türkiye'de doğurganlık oranının 1,48 seviyesinde olduğunu, bu oranın nüfusun kendini yenileme seviyesinin altında kaldığını belirtti.

        Mevcut eğilimin sürmesi halinde çeşitli alanlarda etkiler doğurabileceğini anlatan Kurtoğlu, "Şuanda dünyadaki doğum standarttı 2.41'dir. Doğumda altın oran 2.41'dir. Türkiye, OECD ülkeleri içinde doğum oranı 1.48 bulunuyor. Bunun anlamı şudur. 20 sene sonra ülkeyi savunacak Türk sınırını bekleyecek Mehmetçik bulamayız. Bir felakete geliyoruz." diye konuştu.

        Konferansın ardından Kurtoğlu, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.





















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
