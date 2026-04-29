Tekirdağ'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı

Tekirdağ'da, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Süleymanpaşa Kaymakamlığınca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Feridun Eyen, burada yaptığı konuşmada, zaferin Birleşik Krallık ve itilaf devletleri için önemli bir yenilgi olduğunu söyledi.



Türk milletinin en büyük zenginliğinin millet olma bilinci olduğunu aktaran Eyen, "Kut'ül Amare Zaferi, çöküşün başladığı, umutsuzluğun yaygınlaştığı bir zamanda bütün mazlum milletler için büyük moral kaynağı olmuştur. Bizler geçmişten aldığımız bu ruhun ve inancın miraslarıyız. Bu miras gelecek için en büyük ilham kaynağımızdır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programda oratoryo sergilendi.



Program, Kut'ül Amare Zaferi'ni anlatan resim sergisinin ardından sona erdi.

