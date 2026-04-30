Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor

        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor

        Tekirdağ'da 2. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak yarışması son gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor

        Tekirdağ'da 2. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak yarışması son gününde devam ediyor.

        BİLSEM tarafından 13 Kasım Stadı'nda düzenlenen yarışmaya 17 okuldan 100'e yakın öğrenci katıldı.

        Yarışmanın ikinci gününde lise öğrencileri planör tipi uçak kategorilerinde mücadele ediyor.

        Bugün yapılacak yarışların ardından sona erecek organizasyonun sonuçları gelecek ay açıklanacak.

        Tekirdağ BİLSEM Müdürü Güner Evren, AA muhabirine, yarışmaya yoğun katılım olduğunu söyledi.

        Yarışmanın öğrenciler için çok önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Evren, bu etkinliğin öğrencilere önemli bir motivasyon sağladığını aktardı.

        BİLSEM Uçak Gövde Motor Öğretmeni Eyüp Akalın da yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini, öğrencilerle birlikte kendilerinin de aynı heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

        Çerkezköy Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Bukent Birsin ise bu yarışmada çocukların edindiği tecrübenin ilerideki hayatlarında kendileri için anlamlı olacağını dile getirdi.

        Öğrencilerden Ecrin Atalay da yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

        Yarışmanın ufuk açıcı olduğunu aktaran Atalay, bu tür etkinliklerin artmasının güzel olacağını belirtti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
