        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve Kakava Şenliği dolayısıyla tur düzenledi

        Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla düzenlenen tur kapsamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:51 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan motosikletliler, Süleymanpaşa Yat Limanı'nda toplandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Turizm Haftası kapsamında planlanan etkinliği bugün gerçekleştirdiklerini belirten Karaküçük, "Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla güzel bir havada bir aradayız. Hep birlikte Ganos Dağı'nın güzelliğini göreceğiz. Çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğiz. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayacağız." dedi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da etkinlik sayesinde motosiklet tutkunlarının Ganos Dağı’nın doğal güzellikleri eşliğinde keyifli vakit geçireceklerini ifade etti.

        Yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde kentte tur attı. Konvoy, Uçmakdere Mahallesi'nde sona erdi.


        Motosikletliler, burada çevre temizliği yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

