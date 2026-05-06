Tekirdağ'da motosikletin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü

Tekirdağ'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Y.E.K. (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan E.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Y.E.K, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. E.U'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

