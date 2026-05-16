Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi

        Tekirdağ'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 75. Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında bilim fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 15:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 75. Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında bilim fuarı düzenlendi.

        Okulda gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Bu yıl yapılan başvurular sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde projesi kabul edilen tek ortaokul ve tek köy okulu olan 75. Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet Ortaokulu, geçen yıl başlattığı bilim fuarı geleneğini ikinci kez sürdürdü.

        Proje koordinatörlüğünü fen bilimleri öğretmeni Büşra Çalışkan'ın yürüttüğü etkinlikte öğrenciler; çevre kirliliği, robotik sistemler, biyolojik çeşitlilik ve sosyal sorumluluk alanlarında hazırladıkları çalışmaları tanıttı.

        Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları bilim fuarını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bir köy okulunda bilimsel çalışmaların sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bu yıl ilçemizde projesi kabul edilen tek ortaokul olduk. Bilimin sadece merkezde değil, her yerde yapılabileceğini öğrencilerimizle birlikte göstermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin projelere olan ilgisi ve özgüveni bizi mutlu ediyor." dedi.

        Ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

        Etkinliğe öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Yeni evli çift nikahın ardından Tekirdağ Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaptı
        Yeni evli çift nikahın ardından Tekirdağ Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaptı
        Hem hayatı hem nöbeti paylaşıyorlar
        Hem hayatı hem nöbeti paylaşıyorlar
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerden Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerden Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da Kilis Polateli Şahinbey OSB yatırımcı bilgilendirme toplantısı...
        Tekirdağ'da Kilis Polateli Şahinbey OSB yatırımcı bilgilendirme toplantısı...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı