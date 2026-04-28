Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da paramotorla kanola tarlası üzerinde uçuş yapıldı

        Tekirdağ'da paramotorla kanola tarlası üzerinde uçuş yapıldı

        Tekirdağ'da yaşayan paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, kanola tarlası üzerinde paramotorla uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksoy, farkındalık oluşturmak ve kentin renkli tarlalarına dikkati çekmek için etkinlik yapmak istedi.

        Gaziköy Mahallesi'nde hazırlıklarını tamamlayan Aksoy, sarıya bürünen kanola tarlası üzerinde yaklaşık yarım saat uçuş yaptı.

        Aksoy, kanola ve buğday tarlalarının güzelliklerini gökyüzünden izledikten sonra, güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

        Kadir Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla uçuş yaptığını söyledi.

        Kentte çiçeklenen kanola tarlalarının şehre renk kattığını ifade eden Aksoy, "Tekirdağ'da özellikle Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü uçuşu yapmaya devam ediyoruz. Bugün de farklılık olsun, kanola tarlalarına dikkat çekmek için kanola tarlası üzerinde uçuş yaptım. Bu sarı güzelliği gökyüzünden izlemenin keyfi bir başkaydı. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz. Bu tür etkinliklerle ziyaretçileri ilimize çekmeye, turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sarı şölen: Paramotorlar sarı tarlaları gezdi
        Kazada ölen üniversiteli Sıla'nın davasında 'çelişkili raporlar' nedeniyle...
        İş alamayan kooperatif üyeleri fabrika önünde toplandı
        Sıla'nın öldüğü kazada kritik ayrışma: 'Cinayet' iddiası, 'kusursuzluk' sav...
        Tekirdağ'da öğrencilerden Gazze'deki çocuklara harçlık desteği
        Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
