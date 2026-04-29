Tekirdağ'da park halindeyken yanan panelvanda hasar meydana geldi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ömer Halisdemir Mahallesi Toros Sokak’ta park halinde bulunan ve içinde tekstil ürünleri olduğu öğrenilen panelvan, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.



Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hızlı şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.



Yangının ardından panelvan büyük ölçüde yanarak kullanılamaz hale geldi.

