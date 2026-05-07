Tekirdağ'da rektörler öğrencilerle buluştu

Tekirdağ'da "Trakya Kariyer Fuarı"nda rektörler üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.



Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen fuar kapsamında etkinlikler devam ediyor.



Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eylem Bayır öğrencilerle buluştu.



NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, burada yaptığı konuşmada, fuarın kamu kurumları, ulusal ve uluslararası firmaları üniversitelerinin öğrencileriyle buluşturduğunu söyledi.



Fuarın öğrenciler için verimli olacağını ifade eden Şahin, "Trakya Üniversiteler Birliği olarak yıl boyunca bilim, sanat, kültür ve spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Kariyer fuarı öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşim kurmaları ve kariyer hedefleri konusunda kendilerine ufuk oluyor. İş imkanı yakalamak isteyen öğrenciler içinde bu fuar önemli. Rektörlerimizle kamu, üniversite ve özel sektör iş birliklerini konuşacağız." dedi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu da fuarların öğrenciler için önemli programlar olduğunu dile getirdi.



Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Boz ve Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bayır de üniversite olarak hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgiler verdi.



Fuar, bugün ve yarın düzenlenecek panellerin ardından sona erecek.


















































