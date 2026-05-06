Tekirdağ'da "Sıfır Atık Çalıştayı" sonuç konferansında "israfın önlenmesi" konuşuldu

Tekirdağ'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı"nın sonuç konferansı gerçekleştirildi.



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen programda, geçen ay yapılan çalıştayın sonuçları değerlendirildi.



Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, çalıştay kapsamında gıda ve su israfının önlenmesine yönelik önemli başlıkların ele alındığını söyledi.



Soytürk, geçen yıl kentte su sıkıntısı yaşandığını ancak yağışlardan dolayı bu yıl aynı sorunu yaşamayacaklarını düşündüğünü ifade etti.



Tekirdağ’da arıtma çalışmalarının da önem taşıdığını dile getiren Soytürk, Ergene Derin Deşarj Projesi kapsamında organize sanayi bölgelerinin atıklarının arıtılarak Marmara Denizi’ne derin deşarjla verildiğini bildirdi.



Ergene Derin Deşarj Projesi'nin önemine işaret eden Soytürk, "Belki de dünyada böyle büyük bir proje yoktur. OSB'lerin atıkları büyük projeyle arıtılıyor. Marmara Denizi'ne verilirken de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu değerleri takip ediyor, bir sorun görüldüğü zaman müdahale ediliyor. Çok şükür bu saate kadar bir sıkıntımız olmadı. Bu ne anlama geliyor? Ergene Nehri'ne organize sanayi bölgelerinden artık herhangi bir atık ya da kirletici unsur gitmiyor." diye konuştu.



- "Tarım alanlarımızı kaybediyoruz"



Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da vakıf olarak Emine Erdoğan liderliğinde küresel sorunlara yerelde çözüm aradıklarını anlattı.



İsrafın gelecek nesiller için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Biz bu problemleri çözmezsek, bu problemlere çözüm üretmezsek yarın bizden sonra gelecek neslin geleceği tehlike altında. Bugün geldiğimiz noktada dünyada tarım alanlarımız artık tükenme noktasına geldi. Her geçen gün tarım alanlarımızı erozyon ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz." dedi.



Ağırbaş, Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirterek, suyun doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.



Her türlü israfın önüne geçilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Ağırbaş, şunları kaydetti:



"Dünya nüfusu 8 milyar. Dünyanın bir tarafındaki topluluklar obezite ilaçlarının fiyatının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yaparken, dünyanın diğer tarafında ise insanlar bir bardak suya muhtaç olarak hayatlarını kaybediyor. Dünyada açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı her yıl Ankara nüfusundan fazla insanı kaybediyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bir dünyada bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bir şeylerle alakalı farkındalık oluşturmak zorundayız."



Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu da kurumlarının sıfır atık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan kurum müdürlerine teşekkür belgesi takdim edildi.

