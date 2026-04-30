        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışmaları beğeniye sunuldu

        Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışmaları beğeniye sunuldu

        Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında "Sıfır Atık" temalı etkinlikler çerçevesinde sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışmaları beğeniye sunuldu

        Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında "Sıfır Atık" temalı etkinlikler çerçevesinde sergi açıldı.

        Öğretmen Mediha Mehmet Tetikoğlu Ortaokulu'nda teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin öncülüğünde "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" temasıyla hazırlanan sergide, öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm odaklı çalışmaları yer aldı.

        Sergide, çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, serginin öğrencilerde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Sıfır atık yaklaşımının eğitim yoluyla yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor." dedi.

        Sergide yer alan 5. sınıf öğrencisi Ömer Bayrak ise eski malzemeleri kullanarak çalışır bir ses sistemi yaptığını anlattı.

        Bayrak, çevresinde atıl bulunan materyalleri değerlendirerek kendi tasarımını oluşturduğunu ifade etti.

        Serginin açılışına, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ile şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

        Sergi gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor
        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da "Güvenilir Gıda" uygulaması devrede
        Tekirdağ'da "Güvenilir Gıda" uygulaması devrede
        Ganos Dağları'nda fotokapana sansar takıldı
        Ganos Dağları'nda fotokapana sansar takıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı