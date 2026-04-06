        Tekirdağ'da su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılını kapsayan iki dönemlik periyotta yer altı ve yer üstü suyu izleme istasyonlarından alınan 43 su numunesine ilişkin ölçüm ve analizler tamamlandı.

        Su kaynaklarının tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması ve İzlenmesi Yönetmeliği doğrultusunda izleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        Kentte bulunan 26 yerüstü ve 19 yeraltı suyu izleme istasyonundan üçer aylık periyotlarla numune alınıyor.

        Alınan numunelerde pH, çözünmüş oksijen ve sıcaklık ölçümleri ile nitrat, orto-fosfat, toplam fosfor ve toplam azot analizleri İl Müdürlüğü laboratuvarında yapılıyor.

        Su numunelerine ait analiz sonuçları, Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS) üzerinden günlük olarak kayıt altına alınıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

