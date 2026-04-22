Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 35 AF 7467 plakalı otomobil, refüje çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürünün alkollü olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.