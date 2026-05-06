Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan ve 4 Mayıs'ta meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin, B.S'yi telefonla arayarak evde bulunan altınlara sertifika verileceği vaadiyle yaklaşık 550 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi.

        Şüpheliler E.Ç. ve Ö.F.A, korsan takside, içinde 1 milyon 25 bin 800 lira bulunan çantayla yakalandı.

        Şüphelilerin aynı gün Bağlık Mahallesi'nde yaşayan H.K'den de aynı yöntemle 1 milyon 50 bin lira aldığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen O.A. da Çorlu ilçesinde yakalandı.

        Bursa, Çanakkale ve İstanbul'da da dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edilen E.Ç, Ö.F.A. ve O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçen, Bağcıoğlu ve Tamaylıgil, Tekirdağ'da...
        CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçen, Bağcıoğlu ve Tamaylıgil, Tekirdağ'da...
        Yaşlı kadınları milyonluk vurgunla dolandırmışlar
        Yaşlı kadınları milyonluk vurgunla dolandırmışlar
        43 yıllık marangoz sahnede solist oldu
        43 yıllık marangoz sahnede solist oldu
        Tekirdağ'da 5 bin kişi Hıdırellez kahvaltısında buluştu, dilekler suya bıra...
        Tekirdağ'da 5 bin kişi Hıdırellez kahvaltısında buluştu, dilekler suya bıra...
        Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu sahilde kahvaltıyla başladı
        Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu sahilde kahvaltıyla başladı