Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan Z.E'nin, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 6,5 milyon lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelilerden C.G'nin İstanbul'da, K.K.B'nin Denizli'de bulunduğu belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

