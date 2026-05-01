Tekirdağ'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 34 CTE 331 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta duran 34 GD 9553 plakalı tıra arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otomobilden çıkarılan sürücü D.A. ve yolcu olarak bulunan N.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tır şoförü ifadesi alınmak üzere Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

