Tekirdağ'da "Türk Bahar Festivali" düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Türk Bahar Festivali" düzenlendi.



NKÜ Okçuluk Topluluğu, Sportif ve Sosyal Etkinlikler Topluluğu, Tarih Topluluğu ve Türk Dünyası Gençlik Topluluğu tarafından, NKÜ Spor Kompleksi'nde program düzenlendi.



NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin sadece akademik bilginin üretildiği yerler değil, aynı zamanda değerlerin yaşatıldığı, genç nesillere aktarıldığı ve toplumsal belleğin tazelendiği kültür kaleleri olduğunu belirtti.



Üniversite olarak yapılan etkinlikle geçmişin ihtişamını geleceğin vizyonuyla birleştirdiklerini ifade eden Şahin, "Az sonra izleyeceğimiz atlı okçuluk ve hedef okçuluğu gösterileri, ecdadımızın çevikliğini ve stratejik zekasını bizlere hatırlatırken, oynanacak eski Türk oyunları birliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirecektir. Türk kültürünün binlerce yıllık birikimini yansıtan bu etkinlikler, kimliğimize sahip çıkmanın ve köklerimizle bağ kurmanın en güzel yoludur." dedi.



Konuşmaların ardından, okçuluk, atlı okçuluk ve çeşitli eski Türk oyunları sergilendi.







