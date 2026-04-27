Tekirdağ'da Ulaş Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Tekirdağ'ın Ulaş Gölü'ndeki toplu balık ölümleri üzerine gölden numune alındı.
Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde göle gelen bir balıkçı, su yüzeyindeki balık ölülerini görünce durumu Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Numuneler incelenmek üzere Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü gönderildi.
